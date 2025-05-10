الحرب بين الهند وباكستان: واشنطن تعرض الوساطة وإسلام أباد تعقد اجتماعا لسلطة القيادة النووية

باكستان تعلن عقد اجتماعا لهيئة القيادة الوطنية، وهي أعلى هيئة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل أسلحتها النووية

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يقف أفراد من الجيش الهندي بجوار متفجرات تحملها طائرة بدون طيار بعد اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي الهندي، على مشارف أمريتسار، في 10 مايو 2025
يقف أفراد من الجيش الهندي بجوار متفجرات تحملها طائرة بدون طيار بعد اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي الهندي، على مشارف أمريتسار، في 10 مايو 2025Narinder NANU / AFP

تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع قائد الجيش الباكستاني وعرض التوسط في الصراع مع الهند الذي اندلع الشهر الماضي. وواصلت القوتان النوويتان الهجمات المتبادلة على القواعد العسكرية صباح اليوم (السبت)، وأفادت التقارير بمقتل 11 شخصا بينهم مسؤول كبير في حكومة كشمير الهندية.

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كما أعلنت باكستان اليوم أنها عقدت اجتماعا لهيئة القيادة الوطنية، وهي أعلى هيئة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل أسلحتها النووية. وتأتي هذه الخطوة بعد تبادل مكثف للضربات بين البلدين في الساعات الأخيرة.

وبحسب التقارير، بدأ التصعيد عندما أطلقت الهند صواريخ جو - أرض استهدفت ثلاث قواعد للقوات الجوية الباكستانية، بما في ذلك قاعدة بالقرب من العاصمة إسلام آباد. وزعمت مصادر رسمية في باكستان أن معظم الصواريخ الهندية تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

وردا على ذلك، شن الجيش الباكستاني عملية لمهاجمة منشآت عسكرية هندية في مناطق مختلفة على طول الحدود الشمالية والغربية. وزعم الباكستانيون أنهم دمروا مخابئ الصواريخ وضربوا قواعد عسكرية هندية استراتيجية. من ناحية أخرى، أعلنت الهند مقتل خمسة مدنيين على الأقل في هجمات باكستانية في ولاية جامو وكشمير.

ودفع التصعيد بين البلدين وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإعلان عن فرض قيود على حركة جميع موظفيها في باكستان حتى إجراء مزيد من التقييم للوضع. ودعت الولايات المتحدة الجانبين إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات.

وأصدرت دول مجموعة السبع بيانا دعت فيه الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى الدبلوماسية. وجاء في البيان أن "التصعيد بين القوتين النوويتين يشكل خطرا على المنطقة بأكملها والعالم أجمع".

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