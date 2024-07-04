المحكمة العليا في اليابان تأمر الحكومة بتعويض الأشخاص الذين خضعوا للتعقيم القسري

في قرار يشكل سابقة، أمرت المحكمة العليا في اليابان، أمس (الأربعاء)، الحكومة بدفع "تعويض مناسب" لعدد كبير من الضحايا الذين تعرضوا للتعقيم القسري، في إطار قانون حماية تحسين النسل، الذي يهدف إلى القضاء على نسل الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وتم تعقيم حوالي 25 ألف شخص بين الخمسينيات والسبعينيات دون موافقتهم، "لمنع ولادة نسل رديئ" بموجب القانون، الذي وصفه محامو المدعين بأنه "أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في حقبة ما بعد الحرب في اليابان".

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وقالت المحكمة إن قانون تحسين النسل لعام 1948 غير دستوري ورفضت حجة الحكومة بأن قانون التقادم لمدة 20 عامًا يجب أن يمنعها من دفع التعويضات. وشمل قرار الأربعاء 11 من 39 مدعيًا قاتلوا أمام خمس محاكم ابتدائية في جميع أنحاء اليابان لعرض أن يتم تداول قضيتهم في أعلى محكمة في البلاد. ولا تزال القضايا المتعلقة بالمدعين الآخرين معلقة، وقيد النظر.

ولوح أصحاب هذه القضايا بعد صدور الحكم، وبعضهم على كراسي متحركة، بلافتات خارج المحكمة كتب عليها "شكرا" و"انتصار". وقالت واحدة من أصحاب القضايا تبلغ من العمر 81 عاماً والتي استخدمت الاسم المستعار سابورو كيتا: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة ولم يكن من الممكن أن أفعل ذلك بمفردي".