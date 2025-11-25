تايلاند تغرق تحت الماء: إعصار "لم يحدث منذ 300 عام" يقتل 19 ويشل الجنوب

ضرب إعصار شديد اليوم (الثلاثاء) جنوب تايلاند، ووصفته السلطات بأنه "حدث لم يحدث منذ 300 عام". وأدى الطقس العاصف إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات تجاوزت مترين، مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل بسبب الصعق الكهربائي وأضرار الطقس.

في مدينة هات ياي، تم إغلاق قسم الولادة في أحد المستشفيات المحلية، واضطر فرق الإنقاذ إلى نقل 30 طفلاً حديثي الولادة إلى أماكن آمنة.

ويأتي هذا الإعصار بعد اقتراب الإعصار المداري "مان يي" من جزر الفلبين الأسبوع الماضي، حيث تم إجلاء مئات الآلاف من السكان وإلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب الرياح القوية التي بلغت سرعتها 185 كم/ساعة والأمطار الغزيرة.

ويذكر أن هذا الإعصار يأتي بعد نحو شهرين من إعصار "ريغاسا" الذي ضرب تايوان والفلبين وأسفر عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، فيما تسبب الإعصار الحالي في جنوب الصين بفيضانات وانهيارات أرضية وأمواج عاتية، وأُجلي ما يقارب مليوني شخص من مقاطعة قوانغدونغ بسبب رياح بلغت سرعتها 160 كم/ساعة.

ووصف السكان ما شهدوه بأنه "فيلم كوارث" و"مثل انفجار بركان"، بينما تواصل السلطات عمليات الإنقاذ والإجلاء بشكل عاجل للتعامل مع آثار الكارثة