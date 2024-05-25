تفاصيل حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي | تقرير

بحث رجال الإنقاذ في إيران لمدة 17 ساعة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تحطمت في المنطقة الحدودية مع أذربيجان يوم الأحد الماضي. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أثارت الحادثة مخاوف كبيرة لدى السلطات الإيرانية من التهديدات الخارجية والداخلية، بما في ذلك الانتفاضات والمظاهرات المطالبة بإسقاط نظام آية الله.

تفاصيل الحادثة والبحث

في ذلك اليوم، التقى الرئيس رئيسي بالرئيس الأذربيجاني بمناسبة تدشين سد في المنطقة الحدودية. رفض رئيسي تناول الغداء، واستعجل في الانتقال إلى وجهته التالية. بعد الصلاة، استقل المروحية وجلس بجانب النافذة برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. أقلعت المروحية حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وبعد حوالي نصف ساعة اختفت. حاولت السلطات الإيرانية الاتصال بالركاب، لكن لم يتلقوا أي ردود. ظهر اتصال مفاجئ من آية الله محمد علي الهاشم، أحد الركاب، حيث قال: "لا أشعر أنني بحالة جيدة"، لكن بعد ساعتين تم إغلاق هاتفه وتوفي لاحقًا.

جهود السلطات الإيرانية للتغطية

بذلت السلطات الإيرانية جهودًا كبيرة للتغطية على ما حدث، وأعلن المرشد الأعلى علي خامنئي على التلفزيون الرسمي بأنه لا يوجد سبب للقلق بشأن الوضع الأمني، رغم أن المسؤولين في طهران كانوا يشعرون بالقلق. ووضعت إيران جيشها في حالة تأهب قصوى خوفًا من هجمات من إسرائيل أو داعش، وأدارت بعناية طريقة تغطية الحادث. منعت الحكومة الإيرانية الإبلاغ بأي شكل من الأشكال عن وفاة الرئيس، ونشرت عملاءها في شوارع طهران والمدن الكبرى لمنع المظاهرات أو الاحتفالات. كما فحصت منشورات المواطنين الإيرانيين على الإنترنت.

تحقيقات حول المروحية

رافق مروحيتين أخريين مروحية الرئيس. كان على إحداهما قائد قافلة المروحيات، مهراد بازرفيش، وزير النقل الإيراني، بجانب غلام حسين إسماعيلي، رئيس أركان رئيسي. واجهت المروحيتان ظروف ضباب كثيف ظهر فجأة، وعندما خرجتا من الضباب، لاحظتا اضطرابًا في قمرة القيادة. فقدوا الاتصال بمروحية الرئيس، وحاولوا البحث عنها، لكن الضباب كان كثيفًا جدًا. هبطت المروحيتان في منجم للنحاس، وتحول المبنى إلى مركز لإدارة الأزمات، حيث اجتمع مئات الأشخاص بمن فيهم المسؤولين والقادة العسكريين.

الاتصال الأخير ومحاولات الإنقاذ

اتصل الإسماعيلي، مدير مكتب الرئيس، بهواتف الركاب دون رد. أخيرًا، أجاب آية الله محمد علي الهاشم وأوضح أنه رأى غابة محروقة من حوله، وكان يبدو مرتبكًا. توقفت اتصالاته بعد ساعتين. أصاب الذعر المسؤولين الإيرانيين عندما أدركوا أن المروحية تحطمت. انطلقت فرق الإنقاذ والبحث رغم الظروف الجوية الصعبة.

الإجراءات الحكومية وإدارة الأزمات

في طهران، ترأس نائب الرئيس، محمد محبر، اجتماع مجلس الوزراء وبث الأعمال كالمعتاد، وأبلغ الوزراء بوفاة الرئيس في نهاية الاجتماع. عقد خامنئي اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي الإيراني في منزله. أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي أوامر بحظر الإشارة إلى مقتل الرئيس، وأمرت وسائل الإعلام بالتحول إلى الصلاة للرئيس والاستعداد لإعلان رسمي في الصباح.

العثور على موقع الحادث

تطلب تحديد موقع الحادث استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية المتقدمة، التي كانت قد نشرت في البحر الأحمر، مما دفع إيران إلى اللجوء إلى تركيا للمساعدة. تم تحديد موقع الحادث في النهاية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية عادت من البحر الأحمر.

الوصول إلى موقع التحطم

تم اكتشاف الموقع صباح يوم الاثنين. انطلقت فرق الإنقاذ سيرًا على الأقدام، واستغرق الوصول إلى الموقع ساعة ونصف لتسلق الجبل والانحدار عبر منطقة غابات وموحلة. وصل أولاً فريق من المتطوعين بالدراجات النارية، وتم تداول مقطع فيديو يظهر أحدهم يركض بين الأشجار ويصرخ بحثًا عن الناجين.

هذه الحادثة أثارت قلقًا كبيرًا داخل إيران وعززت الإجراءات الأمنية والرقابة الحكومية على الإعلام والتواصل الاجتماعي لضمان استقرار النظام والسيطرة على تداعيات الحادث.