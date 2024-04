تايوان: السلطات تؤكد مقتل 4 أشخاص في الزلزال وإصابة 57 آخرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب العاصمة تايبه صباح الأربعاء، وتشير التقارير الأولية إلى 4 أشخاص وإصابة 57 آخرين، مع الاشتباه في وجود أشخاص محاصرين في المباني المنهارة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن مركز الزلزال حُدد في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 15.5 كيلومتر، وذلك نقلا عن المعلومات الأولية التي أصدرها مركز علم الزلازل التابع للحكومة .

وقالت الهيئة إن الزلزال القوي تسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل، وأضاف أن شدة الزلزال، كانت الأعلى في هوالين، حيث بلغت 6+ على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات.

