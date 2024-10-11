باكستان: مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا وإصابة 7 آخرون في هجوم شنّه مسلحون على منجم فحم في بلوشستان

أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 20 عاملاً لقوا حتفهم، وأصيب 7 آخرون في هجوم شنّه مسلحون على منجم فحم صغير خاص داخل إقليم بلوشستان، جنوبي غرب البلاد، وذلك قبل أيام من استضافة البلاد قمة مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الشكوك تتجه على الأرجح نحو جيش تحرير بلوش المحظور، الذي يستهدف المدنيين وقوات الأمن في كثير من الأحيان، وفق الوكالة. فيما بدوره، استنكر سرفراز بوجتي، رئيس وزراء بلوشستان، "استهداف الإرهابيين للعمال الفقراء مرة أخرى".

وذكر همايون خان، الضابط بمركز شرطة البلدة التي شهدت الهجوم والواقعة شرقي مدينة كويتا "هاجمت مجموعة من المسلحين مناجم شركة جنيد للفحم بمنطقة دوكي في الساعات الأولى من الصباح باستخدام أسلحة ثقيلة". وأضاف أنهم أطلقوا صواريخ وقنابل يدوية على المناجم أيضاً.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام أن المهاجمين جمعوا العمال في مكان واحد وأطلقوا النار عليهم، ثم أضرموا النيران في معدات التعدين. وكان 3 من الضحايا و4 من الجرحى أفغان، وفق وكالة الأنباء الأميركية NPR.

ومن جهته قال جوهر خان شاديزاي، وهو طبيب في دوكي "استقبلنا 20 جثة، و6 مصابين حتى الآن في مستشفى دوكي".

وهذا هو أحدث هجوم في إقليم بلوشستان الغني بالمعادن على الحدود مع أفغانستان وإيران، والذي يعاني من اضطرابات منذ عقود، بسبب خوض جماعات متمردة من البلوش قتالاً ضد الدولة التي يتهمونها بأنها "تحرمهم من حقوقهم في موارد الإقليم".

وأثار الهجوم إدانة شديدة من وزير الداخلية في البلاد محسن نقفي، الذي قال في بيان، إن المهاجمين كانوا قساة، ولديهم أجندة لزعزعة استقرار باكستان. وأضاف: "سيتم الانتقام لمصرع هؤلاء العمال الأبرياء، ولن يفلت الجناة من قبضة القانون".