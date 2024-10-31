"يحظر على الأفغانيات سماع أصوات النساء الأخريات"|| مسلسل اضطهاد النساء يتفاقم في أفغانستان

تواصل حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان قمع النساء في البلاد، سلطات طالبان أعلنت أنه منذ الآن يحظر على النساء سماع صوت النساء الأخريات.

وبموجب قرار أصدره الوزير المكلف بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد خالد حنفي، يحظر على المرأة القيام بمختلف الأنشطة في المجال العام، مثل الغناء. وفي الوقت نفسه، نص المرسوم على أنه لا يجوز للمرأة الصلاة بصوت مرتفع ولا سماع صلاة النساء الأخريات.

منذ سيطرة حركة طالبان مجددًا على أفغانستان في عام 2021، قررت المنظمة المتطرفة اتخاذ سلسلة من الخطوات المصممة لإخراج النساء بشكل فعال من المجال العام. يُمنع على النساء الأفغانيات الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات.

كما أصدر قانونًا ينص على أن المرأة لن تكون قادرة بعد الآن على العمل في المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية العاملة في أفغانستان. وفي الوقت نفسه، تم إغلاق صالونات التجميل العاملة في البلاد، ومُنعت النساء من مغادرة المنزل دون أن يرافقهن ولي أمر.