عملية "سيندور" الهندية تشعل وسط آسيا ||عشرات القتلى والإصابات بتبادل إطلاق نار بين باكستان والهند

عملية سيندور الهندية، تُشعل وسط وجنوب آسيا، بعد شن الهند سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية، استهدفت تسعة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، بما في ذلك مناطق في كشمير الباكستانية وولايات البنجاب.

الجيش الهندي أعلن أن هذه العملية، جاءت ردًا على الهجوم الذي وقع في الثاني والعشرين من أبريل في باهالغام، كشمير الهندية، والذي أسفر عن مقتل ستة وعشرين سائحًا، معظمهم من الهندوس، مؤكدًا أن الضربات استهدفت بنية تحتية إرهابية مسؤولة عن الهجوم، واصفًا العملية بأنها دقيقة ومحددة.

باكستان من جهتها وصفت الضربات بأنها عمل حربي سافر، بعد الإعلان عن مقتل قرابة الثلاثين باكستاني مدني وإصابة خمسين آخرين، فلَم يمهل الجيش الباكستاني الجانب الهندي إلّا ساعتين فقط حتى رد بإسقاط خمسة مقاتلات هندية، وفقًا لتصريحات رسمية، وتدمير مقر لواء في كشمير.

التصعيد شمل أيضًا تبادلًا كثيفًا للقصف المدفعي على طول خط المراقبة في كشمير، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين من الجانبين، ليُعدّ هذا التصعيد بالأخطر منذ عام الفين وتسعة عشر، خاصة في إغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، مما أدى إلى اضطرابات في حركة الطيران الإقليمي.

التصعيد الحالي أثار تخوفات عالمية من انزلاقه إلى حرب شاملة خاصةً مع امتلاك البلدين أسلحة نووية، فيما دعت دول عدة إلى ضبط النفس والجلوس على طاولة المفاوضات، لكن حتى إعداد هذا التقرير لا مؤشرات على تهدئة وشيكة، وسط ترقبٍ عالمي حول تطورات هذا النزاع الخطير.