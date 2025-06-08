بعد إغلاقه أبواب بلاده بوجه الأفغانيين زعيم طالبان يهاجم ترامب: "سلوك قمعي"

شنّ هبة الله أخوندزاده، القائد الأعلى لحركة طالبان، هجومًا لاذعًا على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس، في أعقاب قراره إدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الاثنتي عشرة التي سيُمنع مواطنوها من زيارة الولايات المتحدة. ووصف أخوندزاده سلوك الولايات المتحدة بأنه "قمعي".

وردا على القرار الأميركي دعا رئيس وزراء أفغانستان حسن أخوند أمس السبت مواطني بلاده إلى العودة إلى ديارهم وتعهد لهم بالحصول على الحماية حتى وإن حمل سجلهم تعاونا مع القوات الأميركية التي حكمت أفغانستان خلال الحرب التي استمرت نحو عقدين انتهت بانتصار حركة طالبان وفرار الجيش الأميركي ومعه عدد كبير من المواطنين.

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وأكد أخوند خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة عيد الأضحى: "أقول لأولئك الذين يشعرون بالقلق من جراء إغلاق أميركا أبوابها أمام الأفغان: "عودوا إلى بلادكم، حتى لو خدمتم الأميركيين مدة 20 عاما أو 30 عاما من أجل تحقيق أهدافهم ودمرتم النظام الإسلامي. لن تتعرضوا لأي إساءة أو مشكلة"، علماً أن القائد الأعلى لحركة طالبان كان قد "منح العفو للجميع"، وفق تأكيده.