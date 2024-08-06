"صاحب بنك الفقراء": هذا هو مرشح الطلاب في بنغلادش لرئاسة الحكومة المؤقتة

بعد يوم من الإطاحة برئيسة الحكومة وتولي الجيش السلطة، أعلن الطلاب الذين نظموا الاحتجاجات في بنغلادش اليوم الثلاثاء على نيتهم ممارسة الضغوطات من أجل أن يقوم الحائز على جائزة نوبل محمد يونس بالاشراف على الحكومة المؤقتة.

وصرح قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام في تسجيل مصور وفقا لوكالة فرانس برس "قررنا بأن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها". في حين كتب آصف محمد وهو قائد آخر للحركة الطلابية :"نثق بالدكتور يونس".

وكان قائد الجيش الجنرال، وقر الزمان، الاثنين، أعلن عبر التلفزيون الرسمي استقالة، الشيخة حسينة، من منصبها كرئيسة للحكومة مؤكدا بأن الجيش سيشكّل حكومة مؤقتة.

وساهم خبير الاقتصاد محمد يونس (84 عاما) بانتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة، لكنه واجه انتقادات من رئيس الحكومة المستقيلة حسينة التي اتّهمته بـ"مص دماء" الفقراء، ويتواجد يونس حاليا في أوروبا، واعلن مساعد مقرب منه ليله الاثنين بأنه لم يحصل على أي عرض من الجيش لقيادة الحكومة المؤقتة.

وانتقد يونس بوقت سابق السياسيين متهما إياهم أنهم مهتمون بالمال فقط، في حين قضت محكمة العمل في كانون ثاني/يناير الماضي في بنغلادش بالحكم بالسجن ستة أشهر على يونس لانتهاك قوانين العمل في البلاد. في حين دعت رسالة مفتوحة موقعة من 170 من قادة العالم والحائزين على جائزة نوبل في أب/أغسطس من العام الماضي الشيخة حسينة بتعليق كافة الإجراءات القانونية بحق يونس.