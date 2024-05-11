فيضانات في أفغانستان تتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص

تسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان بمصرع ما يزيد عن 200 شخص في ولاية بغلان وحدها، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة السبت.

دمرت الفيضانات الجمعة أكثر من ألفي منزل في كل من إقليم بغلان جديد حيث قتل أكثر من مائة شخص وإقليم بركة الذي شهد مقتل 100 شخص، على ما أفاد مسؤول في المنظمة فضلا عن تسجيل عدد من الوفيات في ستة أقاليم أخرى، استنادًا إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية.

وفي وقت سابق أفادت السلطات المحلية ليل الجمعة بأن الحصيلة الإجمالية تبلغ 62 قتيلًا، محذّرة من أنها قابلة للارتفاع.

ووفق فرانس 24، فقد طالت فيضانات هذا العام التي فجرها منسوب الأمطار الغزيرة أقاليم أخرى في بلد معرّض بشدّة لتغيّر المناخ، خصوصًا في إقليم غور (غرب) وبدخشان (شمال شرق).

وأكد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد صباح السبت تسجيل "عشرات الوفيات" في أقاليم عدة.