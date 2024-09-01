22 مفقوداً: تحطم مروحية روسية في الشرق الأقصى ولم يتم العثور على ناجين
تعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا، الواقعة على بعد حوالي 7100 كيلومتر شرق موسكو، لإعصار في نهاية هذا الأسبوع، مصحوبًا برياح قوية وأمطار • ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو سبب الحادث
i24NEWS
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ذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية اليوم الأحد أنه لم يتم العثور على ناجين بين حطام المروحية الروسية التي تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى وعلى متنها 22 شخصا.
أقلعت المروحية Mi-8T من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكازيتس.
وتعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا، الواقعة على بعد حوالي 7100 كيلومتر شرق موسكو، لإعصار في نهاية الأسبوع مصحوبا برياح قوية وأمطار، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا هو سبب الحادث.
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