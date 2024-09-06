طائرات ويخوت وهويات مزيفة: هكذا تبدو حياة أبناء بوتين السريين

نشر موقع "دوسيير" Dossier الروسي تحقيقا حول الأبناء الأكثر سرية في روسيا، أبناء الرئيس فلاديمير بوتين، اللذين يُزعم أنه أنجبهما من لاعبة الجمباز ألينا كاباييفا.

يعيش الطفلان، إيفان بوتين وفلاديمير بوتين (أصغرهما)، في مكان منعزل، ويبحران باليخوت ويطيران بطائرات رجال الأعمال، أما باقي الأمور في حياتهم فتتولى شركات مملوكة لأصدقاء الرئيس بوتين الاهتمام بها. ويتم تأمينهم من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي FSO، ويرافقهم مربيات ومدربون ومدربون محترفون على مدار الساعة.

نادرًا ما يتفاعل الأخوة مع أبناء جيلهم ويرون والديهم بصورة قليلة، لكن وفقًا للتقارير فإنهم يقدرون الدقائق القليلة التي تمكنوا من قضائها مع والدهم.

Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

في الواقع، لا يمكن العثور على الطفلين في قواعد البيانات الحكومية، حيث أنهما منذ ولادتهما يحملان وثائق مطابقة لتلك التي تم إعدادها لضباط المخابرات والأشخاص الخاضعين لحماية الدولة. فقط الأشخاص الأقرب إليهم يعرفون تاريخ ميلادهم. إنهم لا يسافرون برحلات منتظمة، بل لديهم طائرات منفصلة. إنهم لا يدرسون في رياض الأطفال والمدارس، ويتم تعيين المعلمين لهم.

يعيش الاثنان في مسكن تحت رعاية FSO، ويبحران باليخوت ويسافران بالقوافل المصفحة، ونادرًا ما يتواصلان مع أقرانهم من الأطفال ونادرًا ما يرون والدهما. يشارك العشرات من الأشخاص في الحياة اليومية لعائلة الرئيس: السائقون، وحراس الأمن، والمعلمون، والطهاة، والطيارون، والمدربون، والنوادل، والمساعدون وغيرهم الكثير. وبحسب التقرير فإن المصدر الذي تحدث لموقع Dossier الإخباري هو واحد منهم. يعيش في منازل سكنية، وكثيراً ما يرى أطفال الرئيس، رغم أنه لا يتواصل معهم يومياً، ووافق على الحديث عن الأمر دون الكشف عن هويته.

من غير المعروف على وجه اليقين متى بدأت العلاقة بين بوتين وكاباييفا بالضبط، ولكن في آذار/مارس 2008، جاءت كاباييفا إلى برنامج "مائة سؤال للكبار"، وهناك قالت إنها التقت بالفعل برجلها المثالي، دون أن تذكر اسمه، على الرغم من أن زوجة بوتين السابقة أعلنت رسميًا عن طلاقهما فقط في عام 2013.

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بعد شهرين من تلك المقابلة في البرنامج، سافرت كاباييفا إلى سوتشي، روسيا. وفي السنوات التالية، طارت كاباييفا ثلاث مرات من سوتشي إلى مدينة لوغانو في سويسرا حيث أنها، بحسب التقرير، أنجبت أحد الأبناء هناك في عام 2015 وأجرت اختبارات أثناء الولادة الثانية، واستقبلت طبيبة نساء من هناك ولادة الابن الثاني في موسكو عام 2019.

ووفقا للتقرير، في كلتا المرتين، اتخذ الرئيس نفسه القرار بشأن مكان الولادة. وفي عام 2015، بدا أن الولادة في سويسرا ستساعد في إخفاء الطفل عن وسائل الإعلام. وبعد أربع سنوات، كان بوتين على يقين بنفس القدر من أن المستوى المناسب من السرية لا يمكن ضمانه إلا في موسكو.

يرى الأطفال والديهم في وقت متأخر من الليل فقط، بينما يرون أقرانهم في أيام الأعياد بشكل أساسي. في بعض الأحيان، يظهر أطفال آخرون في المكان الذي يعيشون فيها، وغالبًا ما يكونون أقارب أصدقاء كاباييفا، الذين يضطرون، مثل أي شخص آخر، إلى قضاء أسبوعين في الحجر الصحي مسبقًا. وعادة ما يأتون إلى معقل بوتين في فالداي لقضاء العطلات.