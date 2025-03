"انهيار عدد من المبانٍ": زلزال مدمر يضرب ميانمار وتايلاند

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، مما تسبب في حالة من الصدمة والذعر بين السكان في المنطقة. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وقع الزلزال في حوالي الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب بلدة ساجانج. وبعد 12 دقيقة، ضربت المنطقة هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة، مما زاد من الشعور بالهلع، وأفيد عن مقتل 25 شخصا جراء الهزة.

AP Photo/Chutima Lalit

وفي الوقت نفسه - أفيد أن ما لا يقل عن 43 عاملا محاصرون في انهيار ناطحة سحاب في بانكوك. كما أعلنت بورصة تايلاند بموجب هذا عن التعليق الفوري لجميع أنشطة التداول. وأعلنت رئيسة وزراء تايلاند حالة الطوارئ في بانكوك. إلى جانب ذلك، سُجلت حالة وفاة وعشرات الجرحى في انهيار مبنى متعدد الطوابق في بانكوك، وعدد من الوفيات إثر انهيار مسجد في ميانمار.ر.

https://x.com/i/web/status/1905518578499031169 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

شاهدوا - دراما في الاستوديو: شعروا بزلزال أثناء البث المباشر

https://x.com/i/web/status/1905529026711584801 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال أحد سكان يانجون، عاصمة ميانمار، لشبكة CNN: "شعرنا بالزلزال لمدة دقيقة تقريبًا ثم ركضنا خارج المبنى. ورأينا أيضًا أشخاصًا آخرين يركضون خارج المباني. كان الزلزال مفاجئًا وقويًا للغاية". كما كان الشعور بالزلزال جيدًا في البلدان المجاورة: في بانكوك، عاصمة تايلاند، أفاد صحفي في شبكة CNN عن مشاهد دراماتيكية في شقته، عندما اهتزت تركيبات الإضاءة ذهابًا وإيابًا بينما سارع السكان إلى إخلاء المبنى.

https://x.com/i/web/status/1905517446259155434 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال مواطن آخر من شيانغ ماي في شمال تايلاند: "شعرت به لمدة عشر ثوان تقريبا في غرفتي ثم أدركت أنني لا أستطيع البقاء في الداخل. لذلك أسرعت إلى الشارع"

https://x.com/i/web/status/1905517827240439995 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي أعقاب الحدث، تعقد رئيسة وزراء تايلاند باتونغتارن شيناواترا مناقشة طارئة بعد الزلزال القوي الذي شعر به أيضًا في بلدها.

https://x.com/i/web/status/1905515088301457689 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .