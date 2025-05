مستغلا موجة مناهضة ترامب: رئيس وزراء أستراليا أنتونى ألبانيز يفوز بولاية ثانية

مستغلاً موجة مناهضة ترامب، فاز ألبانيز الأسترالي بولاية ثانية، اليوم السبت، في عودة قوية ضد المحافظين الذين كانوا في حالة صعود، والتي وصفها المعلقون بأنها مدفوعة بمخاوف الناخبين من تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ألبانيز لأنصاره: "ستختار حكومتنا النهج الأسترالي، لأننا فخورون بأنفسنا وبكل ما بنيناه معاً في هذا البلد".

وتوقع موقع اللجنة الانتخابية الأسترالية فوز حزب العمال بـ81 مقعدا من أصل 150 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يزيد أغلبيته في البرلمان، بعد فرز 68% من الأصوات.

https://x.com/i/web/status/1918645709965787470