مستغلا موجة مناهضة ترامب: رئيس وزراء أستراليا أنتونى ألبانيز يفوز بولاية ثانية

مستغلاً موجة مناهضة ترامب، فاز ألبانيز الأسترالي بولاية ثانية، اليوم السبت، في عودة قوية ضد المحافظين الذين كانوا في حالة صعود، والتي وصفها المعلقون بأنها مدفوعة بمخاوف الناخبين من تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ألبانيز لأنصاره: "ستختار حكومتنا النهج الأسترالي، لأننا فخورون بأنفسنا وبكل ما بنيناه معاً في هذا البلد".

وتوقع موقع اللجنة الانتخابية الأسترالية فوز حزب العمال بـ81 مقعدا من أصل 150 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يزيد أغلبيته في البرلمان، بعد فرز 68% من الأصوات.

https://x.com/i/web/status/1918645709965787470 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأقر بيتر داتون، زعيم الحزب الليبرالي المحافظ، بالهزيمة وخسارته مقعده، مكرراً مصير المحافظين الكنديين وزعيمهم بيير بواليفير، الذين نُسبت خسائرهم الانتخابية الأسبوع الماضي على نطاق واسع إلى رد فعل عنيف من ترام

وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره فى حفل انتخابى أقيم فى سيدنى "شكرا للشعب الأسترالى على الفرصة التى أتيحت لى لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض".

من جهته، أقر زعيم المعارضة الأسترالية اليمينى بيتر داتون بالهزيمة فى الانتخابات العامة، قائلا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء أنتونى ألبانيز.وقال داتون "اتصلتُ فى وقت سابق برئيس الوزراء لتهنئته على فوزه. لم نحقق أداء جيدا بما فيه الكفاية فى هذه الحملة وهذا واضح، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى الساعة الثامنة صباح السبت (22.00 بتوقيت غرينتش) على الساحل الشرقى لأستراليا، وتلتها المدن الغربية فى البلاد والمناطق النائية فى الجزيرة.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين المسجلين 18.1 مليون ناخب، وأفادت الهيئة الانتخابية بأن نصفهم تقريبا أدلوا بأصواتهم مبكرا.

ويعتبر التصويت فى الانتخابات الأسترالية إلزاميا منذ عام 1924، ويعاقب على التخلف عنه بغرامة قدرها 20 دولارا أستراليا (13 دولارا أمريكيا)، مما يؤدى عادة إلى مشاركة تتجاوز 90%