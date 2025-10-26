بحضور ترامب: تايلاند وكمبوديا وقعتا على اتفاق وقف إطلاق النار

وقع قادة تايلاند وكمبوديا اليوم (الأحد) على اتفاقية لوقف إطلاق النار الموسع، التي أنهت النزاع الحدودي بين البلدين والذي بدأ في يوليو الماضي. حضر مراسم التوقيع، التي أُقيمت في ماليزيا، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي كان له دور هام في الوساطة.

الاتفاق يشمل إطلاق سراح 18 جنود كمبوديين اعتقلتهم تايلاند - وبدء إخراج الأسلحة الثقيلة من منطقة الحدود. الرئيس الأمريكي نجح في تحقيق الاتفاق بعد أن تحدث مع الزعيمين خلال أيام تبادل إطلاق النار. مضمونه يستند إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر، حيث اتصل ترامب حينها بالدولتين وطالب منهما إنهاء الهجمات المتبادلة، وإلا - ستواجهان خطر تجميد محادثات التجارة مع واشنطن.

بعد الحفل، الذي حضر فيه أيضاً زعيم ماليزيا، التي شاركت دولته في الوساطة، وقع ترامب على اتفاقية تجارة متبادلة مع كمبوديا واتفاقية "المعادن الحيوية" مع تايلاند. وأفاد مصدر رسمي في البيت الأبيض لصحيفة "الغارديان" أن ترامب سيوقع اتفاقية مماثلة مع ماليزيا خلال إقامته في الدولة.

كما ذُكر، في تبادل إطلاق النار بين الدولتين، والذي شمل غارات جوية وإطلاق نار حي، قُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا. اتهمت كمبوديا آنذاك تايلاند بقصف أهداف مدنية وادعت أن طائرات حربية تايلاندية هاجمت طريقًا رئيسيًا في البلاد. وردًا على ذلك، رد الجيش الكمبودي بإطلاق النار باتجاه أهداف عسكرية على الحدود بين البلدين. وقد تركزت المعارك حينها في المنطقة الحساسة لمعبد برياه فيهير، وهو موقع مقدس لدى الدولتين وبؤرة صراع إقليمي مستمر.