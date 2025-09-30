لقاء مع مودي: توقعات بأن يسافر نتنياهو في زيارة الى الهند في هذا التاريخ

النشر الأول لقناة i24NEWS: من المتوقع أن يغادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قريباً في زيارة سياسية هامة إلى الهند، والتي ستشمل لقاء مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي . من المخطط أن تجري الزيارة بعد نحو شهرين، وتشكل الزيارة الأولى لنتنياهو إلى البلاد منذ عام 2018.

تأتي الزيارة في فترة تقوم فيها العديد من دول أوروبا بإظهار "كتف بارد" لإسرائيل، بما في ذلك تهديدات بفرض مقاطعة اقتصادية وحظر على الأسلحة. فقط في الشهر الماضي وقعت الدولتان سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي.

إسرائيل توجه الآن أنظارها شرقًا، لشريك تجاري ذو إمكانات اقتصادية هائلة، ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في استغلال هذه الفرصة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي.