أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن العلاقات بين الإمارات والهند شهدت خلال العقد الماضي تطورًا استراتيجيًا لافتًا، واصفًا إياها بأنها تمثل "قصة نجاح دبلوماسي غير مسبوقة" بفضل الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين.

وأوضح قرقاش، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن العلاقات التاريخية بين أبوظبي ونيودلهي انتقلت إلى مستويات أكثر عمقًا وشمولًا، مدفوعة بتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الهند كانت على الدوام شريكًا مهمًا لدولة الإمارات، مؤكدًا أن الشراكة المتجددة بين البلدين تواصل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع تهنئة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تسجيله أطول فترة متواصلة كرئيس منتخب للحكومة في تاريخ الهند الحديث.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات الإماراتية الهندية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا، معربًا عن ثقته باستمرار نمو هذه الشراكة في ظل التعاون الوثيق بين البلدين.

وتعكس هذه التصريحات الزخم المتصاعد في العلاقات الثنائية، خاصة بعد توقيع اتفاقية إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى أبوظبي في مايو الماضي.

وتسعى الإمارات والهند إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين خلال المرحلة المقبلة.