أستراليا تمنع دخول عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان إلى أراضيها لمدة ثلاث سنوات

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم (الإثنين) أنها ستحظر دخول عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) إلى أراضيها لمدة ثلاث سنوات.

روتمان كان يخطط للوصول إلى مؤتمر الجالية اليهودية في أستراليا، ولهذا الغرض قدّم طلبًا للحصول على تأشيرة - التي تمت الموافقة عليها قبل حوالي أسبوعين. كان من المفترض أن يتحدث في كنس يهودية، ومدارس يهودية وأن يعقد لقاءات مع الجالية اليهودية - وهو ما لم يعد ممكنًا الآن.

قال المدير التنفيذي لجمعية اليهود في أستراليا، روبرت جريجوري، إن الحديث يدور نمط مثير للقلق حيث يواجه المحاضرون والضيوف المدعوون من قِبَل منظمات يهودية إلغاء تأشيراتهم في اللحظة الأخيرة. وقال: "كان هدف الجولة هو التعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا، التي شهدت في الفترة الأخيرة موجة شديدة من معاداة السامية. خططنا لزيارة الكنيس الذي تم إحراقه في أديس بمدينة ملبورن. في إسرائيل هناك قلق عميق تجاه وضع اليهود في أستراليا، ولذا طلب أن يأتي بنفسه".

وجاء في بيان جمعية اليهود في أستراليا "هذه خطوة معادية للسامية وقاسية من جانب حكومة مهووسة بالإساءة للجالية اليهودية ولإسرائيل"، وأضاف، "رسالة حكومة ألبانيزي لليهود واضحة، وندعو جميع اليهود أن يفكروا بجدية إذا كان من الآمن لهم زيارة أستراليا تحت سلطة هذه الحكومة."

قال وزير الداخلية، توني بورك، لـ"سكاي نيوز" إن حكومته ستتخذ نهجاً متشدداً ضد كل من ينشر "رسائل الكراهية والانقسام". وأشار بورك: "إذا جئتم إلى أستراليا لنشر رسالة الكراهية والانقسام – فنحن لا نريدكم هنا. في ظل حكومتنا، ستكون أستراليا دولة يمكن للجميع أن يكونوا فيها آمنين ويشعروا بالأمان".