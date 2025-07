كارثة في روسيا: 49 قتيلاً في تحطم طائرة، ولا ناجين

سُجِّلت كارثة في روسيا اليوم (الخميس)، حيث قُتل 49 شخصًا في حادث تحطم طائرة ركاب من طراز أنتونوف 24 في منطقة أمور. وأفادت وكالات الأنباء الروسية بعدم وجود ناجين في هذا الحادث الخطير، الذي يُرجَّح أن يكون سببه خطأ بشري من جانب الطيار، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية في المنطقة. ومع ذلك، ووفقًا للتقارير الروسية، لا يُستبعد احتمال أن يكون عطل فني قد تسبب في هذه الكارثة الجوية.

كما ذُكر سابقًا، أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا) أن الطائرة، التي تحطمت قرب سفح جبل، وعُثر على بقاياها قرب مدينة تيدنا، كانت تقل 43 راكبًا، بينهم خمسة أطفال، بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقم. وزعمت وسائل إعلام روسية غير رسمية أن الطائرة أقلعت من مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا إلى مدينة بلاغوفيشتشينسك.

كما أفادت تقارير في البلاد بوجود وثائق تظهر رؤية الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، في الثواني الأخيرة قبل سقوطها.

