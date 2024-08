زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب منطقة كامشاتكا أقصى شرق روسيا

أعلن المرصد الأوروبي للزلازل عن وقوع هزة أرضية بقوة 7.2 درجات على مقياس "ريختر" ضربت منطقة كامشاتكا الواقعة في شمال شرق روسيا قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية على عمق 51 كيلومتراً. ولم تصدر حتى الآن تقارير حول الأضرار أو الإصابات المحتملة جراء الزلزال.

