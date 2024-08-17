زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب منطقة كامشاتكا أقصى شرق روسيا

يُعد هذا الزلزال من بين أقوى الهزات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، مما يثير القلق حول تأثيراته على البنية التحتية وسكان المنطقة.

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يرفرف العلم الوطني الروسي ثلاثي الألوان على متن قارب سياحي بينما يمر قارب آخر على طول نهر موسكفا في وسط موسكو في 18 يوليو 2024.
يرفرف العلم الوطني الروسي ثلاثي الألوان على متن قارب سياحي بينما يمر قارب آخر على طول نهر موسكفا في وسط موسكو في 18 يوليو 2024.Natalia KOLESNIKOVA / AFP

أعلن المرصد الأوروبي للزلازل عن وقوع هزة أرضية بقوة 7.2 درجات على مقياس "ريختر" ضربت منطقة كامشاتكا الواقعة في شمال شرق روسيا قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية على عمق 51 كيلومتراً. ولم تصدر حتى الآن تقارير حول الأضرار أو الإصابات المحتملة جراء الزلزال.

https://x.com/i/web/status/1824896854812971130

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وفي السياق أصدر المركز الوطني للتحذير من التسونامي في الولايات المتحدة، ر تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا

ويُعد هذا الزلزال من بين أقوى الهزات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، مما يثير القلق حول تأثيراته على البنية التحتية وسكان المنطقة.

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