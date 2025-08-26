أستراليا تطرد السفير الايراني من أراضيها

قد يعجبك أيضًا -

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز صباح اليوم (الثلاثاء) قرار طرد السفير الإيراني. والسبب: تحقيق في حوادث معادية للسامية، والذي قاد الاستخبارات المحلية إلى استنتاج أن إيران تقف وراء حادثتين على الأقل. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تُصنّف أستراليا الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأضاف ألبانيز أن الاستخبارات الأسترالية "جمعت معلومات استخباراتية موثوقة كافية للوصول إلى استنتاج مقلق للغاية". وأضاف: "الحكومة الإيرانية أمرت بتنفيذ هجومين على الأقل من هذه الهجمات. حاولت إيران إخفاء تورطها، لكننا نعتقد أنها وراء ذلك".

منذ حرب غزة، أصبحت أستراليا من الدول التي شهدت أعلى عدد من الحوادث المصنفة بأنها معادية للسامية، مع العديد من حالات الاعتداءات التخريبية التي طالت منازل ومدارس ومعابد ومركبات يهودية في جميع أنحاء البلاد. قبل شهر واحد فقط، اتُهم رجل بإشعال النار في كنيس مدرسة "هداسا اليهودية" في ملبورن، وكان المصلون بداخله.

وقال رئيس الوزراء ألبانيز في مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوانية استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية. كانت هذه محاولات لتقويض تماسكنا الاجتماعي وزرع التفرقة في مجتمعنا". بالإضافة إلى قرار طرد السفير، علّقت أستراليا أعمال سفارتها في طهران، ووفقًا لألبانيز، فإن جميع الدبلوماسيين الأستراليين "بأمان في بلد ثالث".

ورحبت السفارة الإسرائيلية في أستراليا بقرار الحكومة. وقالت في بيان: "لطالما دعمنا هذه الخطوة. النظام الإيراني لا يشكل تهديدًا لليهود أو إسرائيل فحسب، بل يشكل خطرًا على العالم الحر بأسره، بما في ذلك أستراليا. هذه خطوة قوية وهامة".