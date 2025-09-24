إعصار "راغاسا" يضرب الصين؛ مصرع 17 على الأقل في تايوان

قد يعجبك أيضًا -

لقي ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم في تايوان و10 آخرين في الفلبين، بعد أن ضرب إعصار يُدعى "راغاسا" المنطقة فجر اليوم (الأربعاء).

السلطات المحلية في تايوان أفادت أيضًا عن حوالي 150 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وفي الفلبين أُعلن أن نحو 30 شخصًا نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات متنوعة. وقال أحد سكان تايوان لوكالة الأنباء الفرنسية AFP: "كان الأمر أشبه بثوران بركان". وأضاف مواطن آخر: "كان الأمر كأنه فيلم كوارث".

العاصفة خلفت وراءها سلسلة من الأضرار وتسببت بانهيارات أرضية، فيضانات وأمواج هائلة. الآن تضرب جنوب الصين – حيث تم إجلاء ما يقارب مليوني شخص من مقاطعة غوانغدونغ. الإعصار يضرب أيضًا هونغ كونغ – مع رياح بسرعة 160 كيلومتر في الساعة.