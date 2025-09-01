زلزال مدمر يضرب أفغانستان: أكثر من 800 ضحية وآلاف الجرحى

قد يعجبك أيضًا -

أكثر من 800 شخص لقوا مصرعهم وأصيب 2,800 آخرون بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق أفغانستان اليوم (الاثنين).

ثلاث قرى دُمّرت في مقاطعة كونار، وتضررت قرى أخرى بشكل كبير، حسبما أفادت وزارة الصحة في البلاد. الكارثة ستزيد من أزمة الموارد في الدولة الواقعة جنوب آسيا والتي تواجه بالفعل أزمات إنسانية.

AP

صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لرويترز: "تم حشد جميع فرقنا لتسريع عملية الإغاثة لضمان تقديم دعم شامل وكامل". وفي العاصمة كابول، أفادت السلطات الصحية بأن عمال الإنقاذ يُسارعون للوصول إلى القرى النائية المنتشرة في أنحاء المنطقة.