التسونامي يقترب من هاواي: جميع الموانئ التجارية أُغلِقت

أُعلن الليلة (الثلاثاء - الأربعاء) عن تحذير من تسونامي على سواحل المحيط الهادئ حول العالم. يأتي ذلك في أعقاب زلزال غير عادي بقوة 8.8 درجة وقع في أعماق البحر بالقرب من روسيا، قرب شبه جزيرة كامتشاتكا. وبدأت أمواج تسونامي تجرف أجزاءً من جزر الكوريل، وجزر ألاسكا، والجزر اليابانية، وجزيرة كامتشاتكا نفسها.

صدر تحذيرٌ شديدٌ من تسونامي، وهو الثاني من ثلاثة تحذيرات، للساحل الغربي للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تصل أمواج تسونامي إلى منطقة سان فرانسيسكو حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ثم إلى منطقة خليج لوس أنجلوس. وكما ذُكر، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا من تسونامي لهاواي، حيث أُغلقت جميع الموانئ التجارية، ولغوام وجزر مارشال وجزر أخرى في المحيط الهادئ. وفي اليابان، صدر تحذيرٌ من تسونامي يشمل الساحل الشرقي بأكمله، وطُلب من السكان إخلاء منازلهم.

تحذير أشد خطورة – تحذير تسونامي – دخل حيّز التنفيذ للجزء الغربي من جزر الألوتيان في ألاسكا، حيث طُلب من السكان الإخلاء الفوري من المناطق المعرّضة للخطر. في جميع جزر ولاية هاواي صدر تحذير شديد، ودُعي جميع السكان للابتعاد عن الشاطئ. وجاء في التحذير: "يجب التصرف بسرعة لحماية الأرواح والممتلكات".

أصدرت دول آسيوية تحذيرات طارئة لسكانها. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أمرًا بإجلاء المواطنين القاطنين على طول ساحل المحيط الهادئ، محذرة من احتمال وصول أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار إلى الشاطئ. في اليابان، شوهدت أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترًا في إيواتي وهوكايدو، حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية. حثت السلطات السكان على البقاء في المناطق المرتفعة.

تم إجلاء العمال في محطة الطاقة النووية في فوكوشيما، التي تضررت جراء الزلزال في عام 2011، وذلك عقب التحذيرات. أعلن سكرتير الحكومة اليابانية، هيّاشي، أنه حتى الآن لم تكن هناك مخالفات في المنشآت النووية. وحتى الآن لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

أفاد المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل أن بعض المناطق على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ من المتوقع أن تتعرض لأمواج تسونامي بارتفاع أقل من متر واحد. ووفقًا لتوقعات المعهد، من المتوقع وصول أولى أمواج التسونامي بين الساعة 13:20 و14:40 (بتوقيت محلي). في إندونيسيا تم إصدار تحذير، يُشير إلى أن أمواجًا بارتفاع أقل من 0.5 متر قد تضرب بعض مناطق البلاد بعد الظهر.

وفقًا للتحذيرات، الخطر قد يستمر لساعات عديدة بعد الموجة الأولى من تسونامي، إذ تستمر موجات إضافية بالوصول. كما أُشير إلى أن الموجة الأولى ليست بالضرورة الأكبر.