مسؤول أمريكي يكشف: الحادثة المحرجة للغواصة الجديدة في الصين

صرح مسؤول أمريكي لوكالة أسوشييتد برس للأنباء اليوم (الجمعة) أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن أحدث غواصة نووية صينية غرقت أثناء بنائها في وقت سابق من هذا العام، بجوار رصيف مراكب صغيرة على ساحل البلاد.

ومن الواضح أن الغواصة غرقت بين شهري أيار/مايو وتموز/يونيو، عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها مؤخرًا رافعات تعمل على رفعها من قاع البحر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الغواصة التي غرقت محملة بالوقود النووي أم أن مفاعلها كان يعمل وقت وقوع الحادث. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار للإشعاع في المنطقة منذ ذلك الحين.

يمثل غرق أول غواصة صينية من طراز تشو انتكاسة لبكين، حيث تواصل الحكومة الصينية بناء أكبر قوة بحرية في العالم بسرعة فائقة. وأصبحت بكين حازمة بشكل متزايد في تأكيد مطالبتها ببحر الصين الجنوبي بأكمله، وهو مكان حيوي للتجارة الدولية.