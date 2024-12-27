تحطم الطائرة الأذربيجانية: روسيا لا تريد الإضرار بصورتها

تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية في كازاخستان: أجرت روسيا محادثات مع كازاخستان وأذربيجان في الساعات التي تلت الحادث من أجل التوصل إلى نسخة متفق عليها حول ملابسات الحادث، والتي من شأنها أن تضر بصورة روسيا بأقل قدر ممكن. جاء ذلك في وسائل الإعلام الأذربيجانية استنادا إلى مصادر في المعارضة الروسية. وبحسب التقارير، فقد تقرر في أذربيجان رفض العروض الروسية، وبالتالي تسربت المعلومات التي تفيد بأن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت الطائرة إلى وسائل الإعلام الغربية.

اعترف مدير الطيران الروسي رسميًا اليوم للمرة الأولى أنه خلال الرحلة تم تنفيذ إجراء يُعرف باسم "إجراء السجاد" في المطار المحلي، وهو إجراء تم إعداده للتعامل مع هجوم طائرة بدون طيار أوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس مديرية الطيران الروسي ديمتري يادروف قوله: "الوضع في منطقة مطار غروزني معقد. نفذت طائرات بدون طيار أوكرانية هجوماً إرهابياً على البنية التحتية المدنية في غروزني وفلاديكافكاز. تم تفعيل "إجراء السجاد" الذي يتطلب الإخلاء الفوري لجميع الطائرات من المجال الجوي".