الرئيس الصيني يحذّر الى جانب بوتين وكيم جونغ اون: "العالم يواجه خيارًا بين السلام والحرب"

حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العالم يواجه خيارًا بين السلام والحرب، خلال أكبر عرض عسكري في تاريخ البلاد، والذي أُقيم يوم الأربعاء بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

قاطع القادة الغربيون هذا الحدث، الذي يُحيي الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى حد كبير. وكان بوتين وكيم، المنبوذان من الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا وطموحات كيم النووية، ضيفي الشرف.

قال شي أمام حشدٍ ضمّ أكثر من 50 ألف شخص في ميدان تيانانمن: "اليوم، تواجه البشرية خيارًا بين السلام والحرب، بين الحوار والمواجهة، بين وضعٍ رابحٍ للجميع ولعبةٍ صفرية المحصلة"، مضيفًا أن الشعب الصيني "يقف بثباتٍ على الجانب الصحيح من التاريخ".

Danni ZHU / AFPTV / AFP

في سيارة ليموزين مكشوفة، تفقد شي القوات وأحدث الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت، والطائرات المسيرة تحت الماء، و"ذئب روبوت" مسلح. حلّق المروحيات التي تحمل راياتٍ عملاقة والطائرات المقاتلة في تشكيلٍ مُشكّلٍ في السماء خلال استعراضٍ رمزيٍّ استمرّ 70 دقيقة، وانتهى بإطلاق 80 ألف "طائر سلام".

شي، الذي جلس بين بوتين وكيم في المدرج، شوهد وهو يبدأ محادثات مع كليهما بينما كانت عشرات الآلاف من القوات والأسلحة تمر أمامه.

في الوقت نفسه، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية على الاجتماع، وكتب على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي: "السؤال المهم الذي يتعين الإجابة عليه هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي سيعترف بالكم الهائل من المساعدات و"الدماء" التي قدمتها الولايات المتحدة للصين للمساعدة في تأمين حريتها من غزاة أجانب معاديين للغاية. لقد لقي العديد من الأمريكيين حتفهم في معركة الصين من أجل النصر والمجد. آمل أن يُكرموا ويُخلّد ذكراهم لشجاعتهم وتضحياتهم! أتمنى للرئيس شي ولشعبنا الصيني الرائع عيدًا سعيدًا وأبديًا. أرجو أن تبلغوا أطيب تحياتي إلى فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، لأنكما تتآمران ضدنا".