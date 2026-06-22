تجري الحكومة الهندية مفاوضات متقدمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقة محتملة لتصدير عدد من أنظمة الدفاع المتطورة، من بينها صاروخ كروز فوق صوتي من طراز “براهموس”، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر هندية.

ووفقاً للتقارير، تشمل المحادثات أيضاً إمكانية تزويد الإمارات بمنظومة الدفاع الجوي “أكاش-تيير”، في إطار مساعٍ إماراتية لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وأشار مسؤولون مطلعون إلى أن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولى لكنها تتقدم بوتيرة سريعة، دون صدور تعليقات رسمية من الجانبين الهندي أو الإماراتي حتى الآن.

ويُعد صاروخ “براهموس”، المطوّر بشكل مشترك بين الهند وروسيا، من أسرع صواريخ كروز في العالم، وقادراً على الإطلاق من منصات برية وبحرية وجوية، فيما تُستخدم منظومة “أكاش-تيير” كمنصة دفاع جوي آلية متكاملة طُورت محلياً في الهند.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي التعاون الدفاعي بين الهند ودول الخليج، وتزايد المنافسة الإقليمية على صفقات التسليح وتحديث المنظومات الدفاعية.