هذه هي الشاحنة "الوحش" التي تفاخر رمضان قديروف بتلقيها من ايلون ماسك (فيديو)

تباهي رمضان قديروف حاكم الشيشان بشاحنة فاخرة من شركة "تسلا" الأمريكية عبر قناته في تلغرام، وقال رئيس جمهورية الشيشان الواقعة في القوقاز أنه تلقى سيارة "سايبرتراك" من إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ووصف قديروف، المدعوم من الكرملين، السيارة بأنها "وحش حقيقي لا يُقهَر وسريع"، في منشور له على "تلغرام"، تضمن أيضاً مقطع فيديو.

وظهر الرئيس الشيشاني في الفيديو وهو يقود السيارة في العاصمة الشيشانية غروزني وقد تجهيزها بمدفع، وظهر قديروف يقف الى جانب المدفع المركب على السيارة ويرتدي أحزمة ذخيرة على كتفيه وعلى صدره.

وقال قديروف وهو يبتسم إن "الوحش سيكرون مفيدا قريبا في الحرب الروسية ضد أوكرانيا المجاورة وتابع "أنا متأكد أن "هذا الوحش سيكون ذا فائدة كبيرة لمقاتلينا".

وشكر قديروف في المقطع ماسك، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السيارة هدية، ودعاه الى زيارة الشيشان، وقال "أعبر عن امتناني الصادق لايلون ماسك ! إنه بالطبع عبقري عظيم في عصرنا وخبير..رجل عظيم".