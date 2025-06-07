"يعرض صحة الأستراليين للخطر": السلطات الأسترالية تحظر دخول مؤثر إسرائيلي أراضيها

وذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم (السبت) أن وزارة الداخلية في البلاد ألغت تأشيرة دخول المؤثر الإسرائيلي الأمريكي هيليل فولد، بحجة أنه "قد يشكل خطرا على صحة وسلامة الأستراليين".

كان من المقرر أن يلقي فولد كلمة في فعاليات لجمع التبرعات لمؤسسة نجمة داود الحمراء في سيدني وملبورن لدعم بناء محطة جديدة في ليهافيم بإسرائيل. وصرحت إيما ليبسون، مديرة مكتب نجمة داود الحمراء في ملبورن، بأن "نجمة داود الحمراء في أستراليا ترفض رفضًا قاطعًا إلغاء التأشيرة"، مشيرةً إلى أن "فولد قد ألقى خطابًا أمام جماهير غفيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا دون أي مشاكل".

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وجاء إلغاء التأشيرة الأسترالية في أعقاب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي شنها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين وصفوا فولد بأنه "مروج معروف لخطاب الكراهية الصهيوني" واتهموه بنشر "خطاب عنصري وغير إنساني ينكر الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

أدان ديفيد ساوثويك، النائب الليبرالي عن دائرة كولفيلد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، القرار. وقال: "إن إلغاء تأشيرة هيليل فولد ليس إلا اعتداءً مشينًا على حرية التعبير. هيليل ليس متطرفًا، وبالتأكيد ليس تهديدًا، إنه رجل أعمال محترم وداعم".