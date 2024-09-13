ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في فيتنام إلى 233 قتيلاً وأكثر من 100 في عداد المفقودين

أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في فيتنام، صباح اليوم (الجمعة)، أن عدد قتلى الإعصار ارتفع إلى 233، وذلك بعد إخراج المزيد من الجثامين من المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الطينية. كما أفادت التقارير أن مياه الفيضانات بدأت تنحسر قليلاً عن النهر الأحمر في العاصمة هانوي، لكن العديد من الأحياء ظلت مغمورة بالمياه. ويقدر الخبراء أن الأمر سيستغرق عدة أيام قبل الشعور أن الوضع سوف يتحسن ويخف.

وكما ذكرنا، وصل إعصار ياغي إلى البلاد يوم السبت الماضي، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة لمدة أسبوع تسببت في فيضانات وانهيارات طينية، خاصة في المناطق الجبلية شمال البلاد. ويبدو من أحدث البيانات أن 103 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين وأن هناك أكثر من 800 مصاب.

NHAC NGUYEN / AFP

إضافة الى ذلك، أعلنت منظمة اليونيسيف (وكالة الأمم المتحدة للطفولة) أن العاصفة والأضرار التي خلفتها أثرت على نحو 550 منشأة صحية و800 مدرسة وأكثر من 100 ألف منزل. وهذا يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة.