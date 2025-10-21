لأول مرة في تاريخ اليابان: اختيار امرأة كرئيسة وزراء

انتخب البرلمان الياباني اليوم (الثلاثاء) سانا تاكائيتشي، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، كرئيسة وزراء اليابان - وبذلك أصبحت أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب.

تاكائيشي، البالغة من العمر 64 عامًا، ستخلف شيغرو إيشيبا، الذي استقال بعد سلسلة من الهزائم القاسية في الانتخابات. انتخابها جاء بعد يوم من توصل حزبها إلى اتفاق ائتلافي مع شريك جديد - حزب الابتكار الياباني من مدينة أوساكا - وهو تحرك من المتوقع أن يدفع الائتلاف الحاكم نحو اليمين على الخريطة السياسية.

العهد الجديد يَعِت بانتصارتاكائيشي في تصويت البرلمان، إذ أن المعارضة منقسمة ولا يُتوقع أن تتحد ضدها. ومع ذلك، حتى بعد تشكيل الحكومة، لا يُتوقع أن يكون لتحالف تاكائيشي أغلبية قوية في المجلسين البرلمانيين، وسيضطرون إلى إجراء مفاوضات مع كتل المعارضة لتمرير التشريعات – وضع قد يجعل فترة ولاية تاكائيشي هشة وقصيرة الأجل.

على الرغم من أن تاكائيشي تدخل صفحات التاريخ كأول امرأة تقود حكومة اليابان، إلا أنها لا تُعرف بأنها تروج لقضايا المساواة بين الجنسين. فهي تعارض زواج المثليين، وأسماء العائلة المنفصلة للأزواج المتزوجين، وتغيير قانون الوراثة الإمبراطورية بحيث يسمح أيضًا للنساء بوراثة العرش.