كيف تؤثر الحرب مع إيران على موازين القوى في آسيا ومستقبل التحالفات الدولية؟

تُظهر تداعيات الحرب الجارية مع إيران أن نطاقها لم يعد محصورًا في الشرق الأوسط، بل بدأ ينعكس بشكل متسارع على جنوب وشرق آسيا، حيث تراقب القوى الإقليمية – حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء – مسار الصراع بقلق متزايد، وسط تساؤلات حول موازين القوى ومستقبل التحالفات.

ففي تطور لافت، جاء إغراق الفرقاطة الإيرانية “آيريس دينا” في المحيط الهندي، إلى جانب تقارير عن تهديدات استهدفت قاعدة دييغو غارسيا، ليؤكد أن ساحة المواجهة قد تمتد إلى ما هو أبعد من الخليج، وهو ما يعمّق حالة الترقب في منطقة تعتمد بشكل كبير على استقرار طرق التجارة والطاقة.

قلق الحلفاء: الصين وكوريا الشمالية في الصورة

تتصدر مخاوف حلفاء واشنطن في آسيا – مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وتايوان – احتمال استغلال الصين انشغال الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لتعزيز نفوذها، أو حتى اتخاذ خطوات عسكرية تجاه تايوان.

ويرى مراقبون أن هذا السيناريو، حتى وإن بقي نظريًا في هذه المرحلة، يطرح تساؤلات جدية حول قدرة واشنطن على إدارة جبهات متعددة، خاصة مع استنزاف مواردها العسكرية في الصراع الحالي.

كما تبرز كوريا الشمالية كعامل إضافي في المعادلة، في ظل تقارير عن احتمال إحياء التعاون العسكري مع طهران، ما قد يعيد تشكيل محور معادٍ للولايات المتحدة في أكثر من ساحة.

الهند وباكستان: توازنات دقيقة تحت الضغط

في المقابل، تجد دول مثل الهند نفسها أمام اختبار صعب لسياساتها متعددة الاتجاهات، إذ تحاول الحفاظ على علاقات مع إسرائيل وإيران في آن واحد، رغم تصاعد الاستقطاب. ويزداد التحدي مع اعتماد نيودلهي الكبير على نفط الشرق الأوسط، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات عامل ضغط مباشر على اقتصادها.

أما باكستان، فالوضع أكثر تعقيدًا، إذ قد تجد نفسها مضطرة للانخراط في الصراع في حال توسّعه ليشمل السعودية، بحكم اتفاقيات الدفاع المشترك، فضلًا عن حساسيتها الجغرافية لكونها دولة مجاورة لإيران.

أزمة ثقة في المظلة الأميركية

في هذا السياق، يرى محللون أن أحد أخطر تداعيات الحرب يتمثل في تآكل الثقة بالمظلة الأمنية الأميركية، بعد استهداف قواعد ومصالح مرتبطة بواشنطن في الشرق الأوسط.

وتتزايد التساؤلات في العواصم الآسيوية حول مدى استعداد الولايات المتحدة للتدخل المباشر في حال تعرض حلفائها لهجمات مشابهة، أو ما إذا كانت ستكتفي بالدعم غير المباشر، كما يحدث في بعض ساحات الصراع الحالية.

الصين تراقب وتتعلم

على الجانب الآخر، تلتزم بكين خطابًا دبلوماسيًا حذرًا، لكنها تتابع مجريات الحرب عن كثب. ويرى مراقبون أن الصين تنظر إلى هذه المواجهة باعتبارها مختبرًا عمليًا لاستخلاص الدروس، خاصة فيما يتعلق باستهداف القواعد الأميركية المنتشرة في الخارج.

كما يعتقد بعض المحللين أن السيناريوهات التي تتكشف في الشرق الأوسط قد تُستخدم كنماذج محتملة لأي صراع مستقبلي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، خصوصًا حول تايوان.

سباق تسلح وإعادة تموضع

بالتوازي، بدأت دول مثل اليابان تسريع خطواتها لتعزيز قدراتها العسكرية، من خلال نشر أنظمة صاروخية وتحديث هيكل قواتها البحرية، في إطار الاستعداد لسيناريوهات أكثر تعقيدًا.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس إدراكًا متزايدًا بأن البيئة الأمنية في آسيا تتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار، وأن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لم يعد كافيًا كما في السابق.

تداعيات تتجاوز الإقليم

تكشف الحرب مع إيران عن تحوّل أوسع في النظام الدولي، حيث لم تعد الصراعات الإقليمية معزولة، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على حسابات القوى الكبرى وتحالفاتها.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا المسار قد يدفع نحو إعادة تشكيل موازين القوى عالميًا، مع تصاعد دور الفاعلين الإقليميين وتراجع القدرة الأميركية على فرض الاستقرار عبر شبكة تحالفاتها التقليدية.