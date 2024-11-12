كوريا الشمالية توقع على اتفاقية دفاع تاريخية مع روسيا

وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على وثيقة التصديق على اتفاقية الدفاع المشترك مع روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم (الثلاثاء). وبموجب الاتفاقية، تعهدت الدولتان بدعم بعضهما البعض في حالة وجود حالة حرب.

ويأتي هذا التقرير وسط انتقادات دولية لزيادة التعاون العسكري بين البلدين، عندما أرسلت كوريا الشمالية عشرات الآلاف من القوات إلى روسيا لدعم حربها في أوكرانيا. ووقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس، أمراً بالتصديق على الاتفاقية، وسيدخل حيز التنفيذ عندما يتبادل الجانبان وثائق التصديق.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المعاهدة التي تنص على أنه يجب على البلدين "تقديم المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات على الفور بكل الوسائل المتاحة" إذا كان أي من الجانبين في حالة حرب.

وتمركز في روسيا أكثر من عشرة آلاف جندي كوري شمالي، وشارك بعضهم في القتال في كورسك قرب الحدود الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن جنود كوريا الشمالية تكبدوا خسائر في معارك مع قوات بلاده، وإن المعارك الأولى بينهم "تفتح صفحة جديدة في عدم استقرار العالم".