بعد مقتل مئات في جنوب آسيا: تحذير الخارجية الإسرائيلية

نشرت وزارة الخارجية اليوم (الأحد) تحذيرًا من أحوال جوية قاسية في تايلاند، سريلانكا والهند. في شبه القارة هناك أيضًا خطر من إعصار مداري في ولاية تاميل نادو الواقعة في الجنوب.

المكتب فصّل أنه في جنوب تايلاند يجب الحذر بشكل خاص من الفيضانات. في سريلانكا، المكتب وجه إلى توخي الحذر الشديد بسبب الفيضانات الشديدة والانهيارات الطينية التي تضرب مناطق مختلفة في البلاد. كما تم إعطاء توصية بمتابعة تقارير وسائل الإعلام المحلية وإبلاغ أفراد العائلة في إسرائيل عن مكان الإقامة.

أعلنت السلطات في تايلاند، أحد الوجهات المفضلة للإسرائيليين، يوم الجمعة الماضي أن ما لا يقل عن 145 شخصًا لقوا حتفهم في العاصفة الشديدة التي ضربت جنوب البلاد هذا الأسبوع والتي وُصفت بأنها "عاصفة تحدث مرة كل 300 عام". بدأ مستوى المياه بالانخفاض – مما يسمح من جهة بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ ورفع فعاليتها، لكنه كشف أيضًا عن حجم الضرر الخطير.

الطقس العاصف الذي وصل إلى جنوب البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع جلب معه أمطاراً غزيرة وسيولاً وصل ارتفاعها إلى أكثر من مترين، وتسبب بأضرار كبيرة وبخسائر كما ذكرنا لم تتوقف بعد.