توثيق مثير: زلزال هائل بقوة 7.4 يضرب جزيرة بالقرب من أستراليا

ضرب زلزال قوي اليوم (الثلاثاء) بالقرب من عاصمة فانواتو، بورت فيلا، مما تسبب في أضرار جسيمة للمباني والبنية التحتية الأخرى. وأدى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، إلى إطلاق إنذار لفترة وجيزة من تسونامي في أجزاء من الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، ولكن حتى هذا الوقت انتهى التهديد. وأبلغت الشرطة المحلية عن وفاة شخص واحد.

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تظهر الوثائق الواردة من الدولة الجزرية الصغيرة أضرارًا جسيمة في الممتلكات، بما في ذلك المباني المنهارة والسيارات المتضررة. وتناثرت الكثير من ممتلكات المنازل في كل مكان. انهارت أعمدة خرسانية على مبنى يضم العديد من السفارات الأجنبية، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا.