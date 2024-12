توثيق مثير: زلزال هائل بقوة 7.4 يضرب جزيرة بالقرب من أستراليا

ضرب زلزال قوي اليوم (الثلاثاء) بالقرب من عاصمة فانواتو، بورت فيلا، مما تسبب في أضرار جسيمة للمباني والبنية التحتية الأخرى. وأدى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، إلى إطلاق إنذار لفترة وجيزة من تسونامي في أجزاء من الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، ولكن حتى هذا الوقت انتهى التهديد. وأبلغت الشرطة المحلية عن وفاة شخص واحد.

