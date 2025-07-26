هل سينتهي القتال بين تايلاند وكامبوديا؟ ترامب: "الأطراف أرادت التوقف"

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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (السبت) مع رئيسي تايلاند وكمبوديا على خلفية الصراع بين البلدين - الذي تصاعد بشكل كبير الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصا من الجانبين.

قال ترامب: "كمبوديا، شأنها شأن تايلاند، تسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقد اتفق الجانبان على الاجتماع فورًا والعمل بسرعة على وقف إطلاق النار. كما يرغبان في العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ما نعتقد أنه غير مناسب حتى انتهاء القتال".

لقد تشرفتُ بالتعامل مع كلا البلدين، وأضاف: "لهما تاريخ وثقافة عريقان. آمل أن يستمرّ التفاهم بينهما لسنوات طويلة قادمة. عندما تنتهي هذه الأزمة، ويحلّ السلام، أتطلع إلى إبرام اتفاقياتنا التجارية مع كليهما".

كما ذُكر سابقًا، بدأت هجماتٌ واسعة النطاق على الحدود بين تايلاند وكمبوديا يوم الثلاثاء، حيث زعمت الأخيرة أن قواتها العسكرية كانت ترد على هجومٍ شنّه جنود تايلانديون. بعد ذلك، هاجمت إحدى المقاتلات التايلاندية مقاطعتين في كمبوديا، مُدمّرةً هدفًا عسكريًا.

وقع كل هذا بالقرب من معبد تا موينغ ثوم المتنازع عليه، والذي يقع في منطقةٍ متنازع عليها بين الطرفين أيضًا، على طول الحدود الشرقية بين البلدين - على بُعد حوالي 360 كيلومترًا من بانكوك.

في البداية، اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية تايلاند بانتهاك الاتفاق بين البلدين بإطلاق النار عليها. كما أفادت التقارير بأن "تايلاند استخدمت طائراتٍ مقاتلة لإلقاء قنبلتين على طريقٍ في البلاد". وأعلن رئيس وزراء كمبوديا السابق أن "مقاطعتين تضررتا نتيجة الهجوم الذي شنّته تايلاند".