عطلة مع كيم: كوريا الشمالية تفتتح منتجعًا - الروس يقضون العطلات

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افتتح منتجع كوري شمالي جديد في مدينة وونسان الساحلية أبوابه للسياح الأجانب، وكان أول الزائرين مجموعة من السياح الروس، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم السبت. وقد افتتح زعيم البلاد كيم جونغ أون هذا المشروع الفاخر في حفلٍ احتفالي، ووصفه بأنه "وجهة سياحية وثقافية عالمية المستوى".

ومع ذلك، فإن وراء التطور السريع للموقع اتهامات خطيرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان - بما في ذلك العمل القسري في ظل ظروف قاسية.

وفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، رافق بناء الموقع - الذي يضم عشرات الفنادق وحديقة مائية ومراكز ثقافية ودار سينما - استخدام "فرق الصدمة"، وهي قوة عاملة قسرية تعمل في ظروف غير إنسانية. وتشير شهادات منشقين كوريين شماليين إلى ساعات عمل طويلة، وسوء تغذية، وحوادث عمل مميتة، ونقص في الإشراف الطبي. كما أفادت التقارير بطرد سكان محليين من منازلهم لتوسيع الموقع - أحيانًا دون تعويض.

يأتي هذا المشروع، الذي جُمّد لفترة بعد عام 2019، بعد شهر من اجتماع بين كيم وبوتين في يونيو الماضي، والذي وعد فيه الرئيس الروسي بتشجيع السياحة الروسية إلى الدولة المعزولة. في غضون ذلك، بدأت ثلاث وكالات سفر روسية بعرض رحلات إلى كوريا الشمالية، بسعر يبلغ حوالي 1800 دولار للشخص الواحد - وهو ما يعادل أضعاف متوسط الراتب الشهري في روسيا.

رغم الجهود المبذولة، يعتقد الخبراء أن فرص الموقع في أن يصبح وجهة سياحية شهيرة ضئيلة. صرّح البروفيسور أندريه لانكوف، الخبير في العلاقات الروسية الكورية الشمالية، لبي بي سي: "لدى السياح الروس خيارات أفضل بكثير - مثل تركيا وتايلاند وفيتنام. من الصعب أن نتصور كيف يمكن لكوريا الشمالية أن تنافسها".