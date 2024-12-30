بعد تحطم الطائرة الكارثي: هذه هي الخطوات التي اتخذتها كوريا الجنوبية

أمر رئيس كوريا الجنوبية اليوم (الاثنين) وزارة النقل في البلاد بإجراء فحوصات السلامة الطارئة على جميع شركات الطيران على متن طائرات الركاب، بعد تحطم الطائرة الليلة الماضية في مطار مدينة موين.

أمر الرئيس تشوي سانغ موك بإجراء فحوصات السلامة بعد تحطم طائرة طيران جيجو الرحلة 7C2216، والتي قُتل فيها حوالي 180 شخصًا. علاوة على ذلك، أمر سانغ موك سلطات الولاية بإبلاغ عائلات الضحايا بتقدم التحقيق بطريقة شفافة. حتى أن وزارة النقل في كوريا الجنوبية تفكر في إجراء فحص خاص لطائرات "بوينغ 737-800".

وفي إشارة إلى الحادث، قال وزير النقل في كوريا الجنوبية: "أعلن قائد الطائرة التي تحطمت حالة الطوارئ، بعد اصطدامه بسرب من الطيور، وكان ينوي الاستدارة قبل تحطمها. ويبدو أن الطائرة لم يكن لديها ما يكفي من الوقود لإنقاص الوزن قبل الهبوط."

ويشار إلى أن الحادث المروع الذي وقع الليلة الماضية عندما اصطدمت طائرة الركاب القادمة من بانكوك إلى المطار جنوب البلاد بحائط أثناء قيامها بهبوط اضطراري. وكان على متن الطائرة 181 راكبا وستة من أفراد الطاقم، ونجا شخصان فقط من الحادث.

وهذه كارثة جوية أخرى في العالم، بعد أن تحطمت الأسبوع الماضي طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية عندما أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في كازاخستان أثناء توجهها إلى الشيشان. وكان على متن الطائرة 72 راكبا، قتل 38 منهم.