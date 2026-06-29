"تشويه للتاريخ".. أذربيجان تدين اعتراف إسرائيل بالإبادة الأرمنية

وزارة الخارجية الأذربيجانية نشرت صباح اليوم (الاثنين) بيان إدانة للاعتراف الإسرائيلي بالإبادة الجماعية للأرمن، فيما وصفته بـ"قرار يثير القلق". في البيان الذي نشر على منصة X كُتب: "تشويه الحقائق التاريخية المتعلقة بأحداث عام 1915، وتحويل العمليات التاريخية المعقدة إلى موضوع لقرارات سياسية - بعيداً عن الأسس القانونية والعلمية - هو أمر غير مقبول".

وجاء أيضًا في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية: "خطوات من هذا النوع لا تخدم المصالحة والتفاهم المتبادل، بل تعمق الخلافات القائمة أكثر وتضر بالجهود المبذولة لتحقيق السلام والمصالحة المستدامة في المنطقة. ندعو حكومة إسرائيل إلى إعادة النظر في القرار الذي اتخذته".

أذربيجان، الدولة ذات الغالبية المسلمة الشيعية، تُعتبر من أقرب حليفات إسرائيل في المنطقة. إلى جانب ذلك، أذربيجان هي من الدول الأقرب إلى تركيا، ولديها عداوة طويلة الأمد مع أرمينيا - خاصة حول السيطرة على إقليم أرتساخ (ناغورنو كاراباخ)، وهو نزاع تصاعد عدة مرات إلى صراعات مسلّحة، كان آخرها في عام 2022. خلال هذه النزاعات، زوّدت إسرائيل أذربيجان بالأسلحة، بينما توفر أذربيجان معظم إمدادات النفط لإسرائيل.

كما هو معلوم، قرار إسرائيل بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن جاء في أعقاب تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البلاد والصفقة المتوقعة بين الدولتين، التي ستبيع فيها الولايات المتحدة طائرات F-35 لتركيا.

القرار بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن تم تمريره أمس في الحكومة بالإجماع. في جلسة الحكومة قال وزير الخارجية ومبادر القرار جدعون ساعر: "ليس من المتأخر أبدًا أن نفعل الشيء الصحيح. هذه الإبادة الجماعية المروعة، التي حدثت قبل أكثر من مئة عام ولا يوجد خلاف حقيقي حول الحقائق التاريخية المتعلقة بها، شملت قتل مليون ونصف شخص وتدمير التراث الثقافي والتاريخي القديم. هذه، في نظري، هي واجبنا الأخلاقي كيهود وبكل تأكيد كدولة الشعب اليهودي، أن نتخذ هذا القرار الذي اتخذناه اليوم". بالإضافة إلى إسرائيل، تعترف 34 دولة في العالم بالإبادة الجماعية للأرمن.

نفاق تام من جانب النظام الإسرائيلي

كما ردت تركيا على القرار الإسرائيلي بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. وقال مسؤول تركي رفيع إن الاعتراف هو "نفاق تام" من جانب إسرائيل، وقارن بين الأحداث التي وقعت ضد الأرمن في عام 1915 وبين الحرب في قطاع غزة: "النظام الإسرائيلي ارتكب أبشع مجزرة في القرن الحادي والعشرين من خلال قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بلا رحمة - أطفال، نساء ومسنين - ويجرؤ على استخدام أحداث تاريخية كسلاح سياسي"، قال.

وأضاف المسؤول التركي: "اعتراف إسرائيل بأحداث عام 1915 كـ'إبادة جماعية' هو محاولة عقيمة لتشويه دماء الفلسطينيين الأبرياء على أيديهم، والإرهاب السياسي الذي يمارسونه في الشرق الأوسط والجرائم الجسيمة ضد الإنسانية التي يرتكبونها. أكبر مفارقة في التاريخ البشري هي أن الذين يتحدثون عن واجبات أخلاقية وتاريخية هم الكيان نفسه الذي يقصف الآن باستمرار المستشفيات، والمدارس، وأماكن العبادة، ومخيمات اللاجئين، ويدوس على القانون الدولي. أولئك الذين يُحاكمون على الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية ليس لديهم أي حق في إلقاء الدروس على تركيا بشأن التاريخ أو في أن ينصبوا أنفسهم حراسًا للضمير".