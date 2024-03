باكستان: مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على قاعدة بحرية

قال مسؤولون باكستانيون، صباح اليوم الثلاثاء، إن "مسلحين هاجموا قاعدة جوية بحرية باكستانية، مما أسفر عن سقوط جندي واحد على الأقل من قوات شبه عسكرية، بينما قتلت قوات الأمن جميع المهاجمين الخمسة"، وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف على الهجوم، في بيان، قائلاً: "لقد نجونا من خسارة فادحة".

https://twitter.com/i/web/status/1772515075024417238