باكستان: مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على قاعدة بحرية

قال مسؤولون باكستانيون، صباح اليوم الثلاثاء، إن "مسلحين هاجموا قاعدة جوية بحرية باكستانية، مما أسفر عن سقوط جندي واحد على الأقل من قوات شبه عسكرية، بينما قتلت قوات الأمن جميع المهاجمين الخمسة"، وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف على الهجوم، في بيان، قائلاً: "لقد نجونا من خسارة فادحة".

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وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، أبرز الجماعات الانفصالية في منطقة بلوشستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

والأسبوع الماضي، قالت قوات الأمن الباكستانية إنها صدت هجوماً بالأسلحة والقنابل شنه مقاتلو جماعة "جيش تحرير بلوشستان" على مجمع "خارج جودار"، والذي سقط فيه جنديان والمسلحون الثمانية جميعاً.