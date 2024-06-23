أسفر هجوم بإطلاق نار نفذه مسلحون تجاه كنيس يهودي في محج قلعة وكنيسة في ديربنت في داغستان الى مقتل خمسة رجال شرطة وإصابة تسعة آخرين في الحدث، وجرى خلال الحدث محاولة لإطلاق نار تجاه حاجز للشرطة في العاصمة محج قلعة، ولم تتضح بعد إن كانت هناك علاقة بين الحدثين. وفر المشتبهون من المكان وتقوم عناصر الشرطة بملاحقتهم

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وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها: "وقع حادث إطلاق نار مشترك بالقرب من كنيس القوقاز المركزي في محج قلعة وكنيسة في مدينة ديربنت. في محج قلعة، أطلق مسلحون النار على اثنين من حراس الكنيس غير اليهود وسيارة شرطة وأضرموا قاعة الكنيس. ولم يكن هناك مصلون في المبنى وقت وقوع الحادث، ولم يعرف حتى الآن أي يهودي أو إسرائيلي بين الضحايا"