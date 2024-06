أسفر هجوم بإطلاق نار نفذه مسلحون تجاه كنيس يهودي في محج قلعة وكنيسة في ديربنت في داغستان الى مقتل خمسة رجال شرطة وإصابة تسعة آخرين في الحدث، وجرى خلال الحدث محاولة لإطلاق نار تجاه حاجز للشرطة في العاصمة محج قلعة، ولم تتضح بعد إن كانت هناك علاقة بين الحدثين. وفر المشتبهون من المكان وتقوم عناصر الشرطة بملاحقتهم

https://twitter.com/i/web/status/1804911111747035206