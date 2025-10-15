تصعيد خطير بالصراع بين باكستان وأفغانستان وسط مخاوف من تطور الأحداث

تجدد التصعيد بين أفغانستان وباكستان في الأيام الأخيرة، عقب تبادل إطلاق نار قاتل على طول الحدود بين البلدين - خطوة تثير المخاوف من الانزلاق إلى نزاع واسع النطاق.

المعارك اندلعت بعد هجمات نُفذت يوم الخميس الماضي في العاصمة الأفغانية كابول وفي إقليم الحدود باكتيكا. نظام طالبان اتهم باكستان بتنفيذ الهجمات، ووصفها بأنها "عنيفة وغير مسؤولة"، بينما امتنعت باكستان عن تحمل المسؤولية الرسمية عن الأحداث.

الجنرال أحمد شريف تشودري، مسؤول رفيع في الجيش الباكستاني، صرح أن بحوزة باكستان "أدلة على أن أراضي أفغانستان تُستخدم كقاعدة لعمليات إرهابية ضد باكستان".

في ليلة السبت، أعلنت حركة طالبان عن شن هجمات انتقامية ضد القوات الباكستانية في المناطق القريبة من ولايتي كونار وننجرهار الحدوديتين. وردًا على ذلك، شن الجيش الباكستاني هجمات جوية ونفذ غارات برية استهدفت معسكرات، نقاط تمركز، بنى تحتية ومجمعات تدريب تابعة لطالبان.

الدولتان تقدمان بيانات متضاربة حول حجم الضحايا. باكستان تدعي أنها قضت على أكثر من 200 من مقاتلي طالبان ومسلحين آخرين، بينما تعترف طالبان بتسعة قتلى فقط. صباح اليوم أفادت مصادر من طالبان أن 12 مدنياً قتلوا ونحو 100 آخرين جرحوا في هجمات شنها الجيش الباكستاني داخل الأراضي الأفغانية.

التوتر على الحدود بين الدولتين الجارتين مستمر منذ سنوات - إلا أن تبادل إطلاق النار الأخير يشير إلى تصاعد خطير إضافي في شدة المواجهات وانعدام الثقة المتبادل.