الأرفع منذ عام 2016: دبلوماسي كوري شمالي ينشق إلى كوريا الجنوبية

انشق دبلوماسي كوري شمالي رفيع المستوى مقيم في كوبا إلى كوريا الجنوبية، حسبما أكدت وكالة التجسس الكورية الجنوبية لبي بي سي يوم الثلاثاء. ويعتقد أن المستشار السياسي هو أكبر دبلوماسي كوري شمالي ينشق إلى كوريا الجنوبية منذ عام 2016. وقال جهاز المخابرات الوطنية إن الدبلوماسي انشق في تشرين ثاني/نوفمبر.

في بعض الأحيان، يستغرق ظهور تفاصيل انشقاقات كوريا الشمالية أشهرًا، حيث يجب على المنشقين أن يأخذوا دورات حول المجتمع الكوري الجنوبي قبل أن يتم دمجهم رسميًا. وتقول تقارير إعلامية كورية جنوبية إن المنشق كان مستشارًا مسؤولًا عن الشؤون السياسية في سفارة كوريا الشمالية في كوبا.

وقالت صحيفة تشوسون إلبو إنها تمكنت من مقابلة الدبلوماسي الذي قالت إنه كيري إيل كيو البالغ من العمر 52 عاما. وأضاف إل كيو أنه انشق بسبب "خيبة الأمل من النظام الكوري الشمالي والمستقبل القاتم". وبحسب ما ورد تضمن عمله منع هافانا من إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سيول. ومع ذلك، في فبراير/شباط، أقامت الحكومتان علاقات رسمية، فيما بدا أنه انتكاسة لبيونغ يانغ..

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "كل كوري شمالي يفكر مرة واحدة على الأقل في الهروب إلى كوريا الجنوبية". وكان آخر انشقاق معروف إلى الجنوب هو انشقاق تاي يونغ هو في عام 2016، وهو نائب سفير كوريا الشمالية السابق لدى المملكة المتحدة.

الأحد، احتفلت كوريا الجنوبية بأول احتفال بيوم المنشقين الكوريين الشماليين. ووعد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، أثناء حديثه في الحفل، بتقديم دعم مالي أفضل للهاربين الكوريين الشماليين وحوافز ضريبية للشركات التي توظفهم. اتخذ السيد يون، وهو محافظ، نهجا أكثر تشددا تجاه كوريا الشمالية والسياسة الخارجية العامة من سلفه، مون جاي إن.

وهو يدعم العقوبات ضد نظام كيم جونغ أون، ووعد بتطوير التكنولوجيا اللازمة لشن ضربة وقائية على كوريا الشمالية إذا حاولت بيونغ يانغ مهاجمة سيول. ويأتي الانشقاق الأخير في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الكوريتين.