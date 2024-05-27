هل تحققت توقعات راصد الزلازل الهولندي؟ زلزال يضرب سيتشوان بالصين

ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة خمس درجات ضرب منطقة مولي في إقليم سيتشوان.

وقال المركز على صفحته الرسمية بموقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، إن الزلزال وقع في منطقة مولي الواقعة في ليانغشان في سيتشوان. ووقع الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات.

يأتي الزلزال بعد يومين من توقع راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، والذي أكد فيه توقعه بأن تشهد الكرة الأرضية عدة زلازل يومي 26 و27 من مايو، نظراً لما أسماها "هندسة الكواكب الحرجة".

وقبل زلزال الصين بقليل، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات أرخبيل تونغا في جنوب المحيط الهادي، صباح الاثنين، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال على عمق حوالي 112 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وعلى مسافة أقل من 200 كيلومتر شمال نوكوالوفا، عاصمة أرخبيل تونغا.

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وصباح أمس الأحد، وقع زلزال قوي بلغت شدّته 6.3 درجة قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي. ورصِد الزلزال على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالي 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا.

وبعدها بقليل، نشر الباحث الهولندي نشرته الفلكية على حساباته في "إكس" ويوتيوب" والتي جاء فيها:

"سيكون لدينا اقترانات كوكبية أعلى من المتوسط طوال الأسبوع. في المقام الأول مع المريخ. الشمس وعطارد وزحل يوم 27. أما يوم 28 فستكون الاقترانات بين الشمس وعطارد والمريخ. ثم في اليوم 30، الشمس وعطارد ونبتون. وسيكون هناك أيضًا اقتران مع الأرض وعطارد وأورانوس، وسيكون ذلك يوم 31، آخر يوم من شهر مايو".

ونوه بالقول إن ذلك "يمكن أن يؤدي إلى زيادة زلزالية واضحة، في نطاق 6 درجات، وربما زلزال بقوة 7 درجات".