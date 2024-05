هل تحققت توقعات راصد الزلازل الهولندي؟ زلزال يضرب سيتشوان بالصين

ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة خمس درجات ضرب منطقة مولي في إقليم سيتشوان.

وقال المركز على صفحته الرسمية بموقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، إن الزلزال وقع في منطقة مولي الواقعة في ليانغشان في سيتشوان. ووقع الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات.

يأتي الزلزال بعد يومين من توقع راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، والذي أكد فيه توقعه بأن تشهد الكرة الأرضية عدة زلازل يومي 26 و27 من مايو، نظراً لما أسماها "هندسة الكواكب الحرجة".

وقبل زلزال الصين بقليل، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات أرخبيل تونغا في جنوب المحيط الهادي، صباح الاثنين، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال على عمق حوالي 112 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وعلى مسافة أقل من 200 كيلومتر شمال نوكوالوفا، عاصمة أرخبيل تونغا.

https://twitter.com/i/web/status/1794613460568805501