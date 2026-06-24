خطوة غير مسبوقة : تأسيس حزب "فلسطين حرة" في نيوزيلاندا

أُعلن في نيوزيلندا عن إطلاق حزب سياسي جديد يحمل اسم “Free Palestine Party Aotearoa”، في خطوة غير مسبوقة على الساحة السياسية المحلية، حيث يضع القضية الفلسطينية في صميم برنامجه الانتخابي.

وقال زعيم الحزب بول هوپكنسون في مقابلة مع "العربي الجديد" إن تأسيس الحزب جاء نتيجة اعتبار القضية الفلسطينية “أهم قضية أخلاقية وسياسية واقتصادية في العالم”، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لتسليط الضوء على هذا الملف داخل الحياة السياسية في نيوزيلندا خلال العام الانتخابي.

وأضاف هوپكنسون أن موقف الحزب يقوم على الدعوة إلى تغيير في سياسة البلاد الخارجية تجاه الشرق الأوسط، مع التركيز على دعم ما يصفه بالحقوق الفلسطينية ورفض السياسات الحالية المتعلقة بالصراع.

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وأوضح أن تأسيس الحزب يأتي أيضًا بعد سنوات من النشاط في الاحتجاجات والحركات الداعمة للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن العمل الحزبي سيمنح هذا التوجه حضورًا رسميًا داخل البرلمان النيوزيلندي في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة.

وتشير بيانات الحزب إلى أنه ما زال في مرحلة التسجيل الرسمية، حيث يخضع لمراجعات إدارية قبل استكمال إجراءات اعتماده النهائي، فيما يؤكد القائمون عليه حصولهم على عدد من الأعضاء يفوق الحد الأدنى المطلوب قانونيًا.