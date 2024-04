تقرير: مقتل أربعة أشخاص على الأقل بعملية طعن داخل مركز تسوق في سيدني

قالت وسائل إعلامية أسترالية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في عملية طعن داخل مركز تسوق مزدحم بمنطقة في العاصمة الأسترالية سيدني، وان الشرطة تفحص الشبهات بأن الحديث يدور عن هجوم مسلح، في حين أكدت الشرطة إصابة رجل بالرصاص ، وأفيد أنه منفذ العملية وأن وفاته أقرت في المكان.

