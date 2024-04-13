تقرير: مقتل أربعة أشخاص على الأقل بعملية طعن داخل مركز تسوق في سيدني

قالت وسائل إعلامية أسترالية أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في عملية طعن داخل مركز تسوق مزدحم بمنطقة في العاصمة الأسترالية سيدني، وان الشرطة تفحص الشبهات بأن الحديث يدور عن هجوم مسلح، في حين أكدت الشرطة إصابة رجل بالرصاص ، وأفيد أنه منفذ العملية وأن وفاته أقرت في المكان.

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وذكر شهود عيان أن طفلا بجيل تسعة أشهر وأما من بين المصابين وتم نقله الى المستشفى، كما تفحص الشرطة الشبهات بوجود مهاجم آخر في المكان.

وسط استنفار أمني، أخلت الشرطة الأسترالية اليوم السبت مئات الأشخاص من مركز التسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، بعد حادث الطعن.

وذكرت وسائل إعلامية أن عملية كبيرة للشرطة جارية في المركز التجاري المزدحم قرب شاطئ بوندي، وسمعت خلال ذلك أصوات أعيرة نارية.