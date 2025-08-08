السلطات الإندونيسية تعتقل إسرائيليين لهذا السبب

قد يعجبك أيضًا -

تقوم السلطات في إندونيسيا حاليا بالتحقيق في شكوك بأن مواطنين إسرائيليين يديران بشكل غير قانوني فيلات فاخرة في جزيرة بالي، ويقومان بتسويقها علنا على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية صباح اليوم (الجمعة).

تشير الشكوك إلى أن هؤلاء جنود سابقون في الجيش الإسرائيلي، مما زاد من صرامة التحقيق الذي تجريه السلطات المحلية.

صرح وزير الهجرة وتنفيذ الاحتجاز الإندونيسي بأن فرقًا تعمل ميدانيًا لجمع المعلومات ومتابعة القضية، لكنه أضاف أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى. ونقلت عنه وكالة الأنباء المحلية قوله: "نحقق حاليًا في هذا الأمر. فريقنا يعمل ميدانيًا".

كما ذُكر، القضية تثير اهتماماً كبيراً في إندونيسيا وإسرائيل, بسبب التورط المحتمل لجنود سابقين وتداعياتها الأمنية والقانونية. الجهات الرسمية في كلا البلدين لم ترد حتى الآن بشكل رسمي.