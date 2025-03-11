مسلحون يستولون على قطار في باكستان: 6 قتلى و450 رهينة

هاجم مسلحون من جيش تحرير بلوشستان، اليوم (الثلاثاء)، قطار الركاب "جعفر إكسبرس" في منطقة كاتشي بجنوب غرب باكستان، واستولوا عليه. وسقط ستة قتلى، من بينهم سائق القطار، وعدد من الجرحى، واحتجز 450 راكبا كرهائن.

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وشنت السلطات عملية أمنية في المنطقة ضد القوات المسلحة التي هددت بتفجير القطار الذي كان بداخله الرهائن.